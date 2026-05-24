العجل شبيه النمر يخطف الأنظار داخل مزرعة لبيع الأضاحي بالإسماعيلية.. والزوار: تحفة ربانية

في مشهد لفت أنظار الزائرين ورواد مزارع الماشية بمحافظة الإسماعيلية، أصبح أحد العجول داخل مزرعة الحاج سعيد القواص لبيع الاضاحي ، حديث المتابعين، بعدما تميز بلون ونقوش غير معتادة على جسده، جعلت الكثيرين يطلقون عليه لقب "العجل شبيه النمر" بسبب التدرجات اللونية التي منحت مظهره طابعًا مختلفًا وجذابًا.

وقد أثار العجل حالة من الإعجاب بين المترددين على المزرعة، حيث حرص العديد من الزوار على التقاط الصور التذكارية معه، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إقبالًا واسعًا على شراء الأضاحي.

وقال الحاج سعيد القواص، صاحب المزرعة، إن العجل جذب الانتباه منذ فترة بسبب شكله المختلف وألوانه المميزة التي لا تتكرر كثيرًا، مشيرًا إلى أن الحيوانات أحيانًا تحمل صفات شكلية تمنحها طابعًا استثنائيًا يجعلها محل اهتمام من الجميع.

وأضاف أن تربية الماشية لا تعتمد فقط على التغذية والرعاية الصحية، وإنما تحتاج أيضًا إلى متابعة دقيقة للحفاظ على صحة الحيوانات وتحسين السلالات، مؤكدًا أن الاهتمام اليومي والنظافة والرعاية البيطرية عناصر أساسية في نجاح أي مزرعة.

وأكد "القواص" أن المزرعة تستعد لاستقبال موسم الأضاحي وسط إجراءات مكثفة لضمان توفير رؤوس ماشية تتمتع بصحة جيدة وتخضع لمتابعة مستمرة، مع تقديم النصائح للمواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة.

ويبدو أن "العجل شبيه النمر" لم يتحول فقط إلى حالة لافتة داخل المزرعة، بل أصبح أيضًا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه "تحفة ربانية" وواحد من أكثر المشاهد الملفتة داخل مزارع الماشية بالإسماعيلية.