سعاد صالح: ترك الشعر والظهور بمظهر غير لائق بحجة التشبه بالحجاج فهم خاطئ للدين

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن امتناع بعض الأشخاص عن قص الشعر أو الاهتمام بالمظهر خلال فترة الأضحية بدعوى التشبه بالحجاج؛ يُعد فهمًا غير صحيح لتعاليم الدين الإسلامي، مشددة على أن الإسلام يدعو دائمًا إلى النظافة والزينة وحسن الهيئة.



تفسير مسألة امتناع المضحي

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن البعض يسيء تفسير مسألة امتناع المضحي عن قص الشعر والأظافر، موضحة أن التشبه الحقيقي بالحجاج لا يكون في المظهر الخارجي فقط، وإنما في السلوك والتقرب إلى الله والالتزام بالقيم الدينية.



وأضافت: «ليه أقعد شكلي مبهدل وبدقني وشعري منكوش وأقول تشبهًا بالحج؟ التشبه ليس بالمظهر فقط»، مؤكدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التزين والنظافة، واستشهدت بقول الله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، وقوله سبحانه: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ».

التفسيرات الخاطئة لبعض الأمور



وشددت الدكتورة سعاد صالح على أن الدين الإسلامي قائم على الوسطية والاعتدال وحسن المظهر، محذرة من التفسيرات الخاطئة لبعض الأمور الدينية، والتي قد تسيء إلى صورة الإسلام أو إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.