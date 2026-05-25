عشان بحبه وإحنا نادي صعب .. شيكابالا يطالب معتمد جمال بالرحيل عن الزمالك

طالب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالرحيل عن تدريب الفريق في الفترة الجارية .



وقال شيكابالا، في تصريحات ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "معتمد جمال، عشان بحبه مش عايزه يكمل مع نادي الزمالك"

وأضاف: "مش عايز معتمد جمال، يكمل عشان إحنا نادي صعب، ده إلى أقدر أقوله دلوقتي".

وكان معتمد جمال، قاد فريق الزمالك للتتويج ببطولة الدوري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.