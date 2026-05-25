عضو بالشيوخ: تحركات الرئيس السيسي الإقليمية تعكس ثقل مصر السياسي وتدعم مسارات الاستقرار والسلام

أكد النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب حزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة الدول العربية والإقليمية، تعكس بجلاء حجم الثقل السياسي والدبلوماسي الذي باتت تتمتع به الدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في صياغة مسارات التهدئة ودعم الاستقرار الإقليمي.

وقال مدكور إن التحركات المصرية خلال المرحلة الحالية تؤكد أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تستند إلى الحفاظ على توازنات المنطقة، ومنع اتساع دوائر الصراع، مع الدفع نحو حلول سياسية عادلة ومستدامة تحفظ حقوق الشعوب وتصون مقدرات الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في ترسيخ نهج دبلوماسي رشيد يقوم على الحوار والانفتاح وبناء التوافقات، وهو ما عزز من مكانتها كشريك موثوق لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وأشار مدكور إلى أن الدعوات المصرية المتكررة لتغليب لغة العقل وتكثيف الجهود السياسية تعكس إدراكًا عميقًا بخطورة استمرار الأزمات على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية من أجل حماية الأمن القومي العربي، ودعم فرص السلام والتنمية لشعوب المنطقة.

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت نموذجًا في تحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والانخراط الإيجابي في معالجة القضايا الإقليمية، بما يعزز من قدرة الدولة المصرية على لعب دور مؤثر في مختلف الملفات الحيوية.

وأكد على أن القيادة السياسية المصرية تواصل تعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر رؤية واقعية ومسؤولة، تسعى إلى بناء شراكات قائمة على التعاون واحترام سيادة الدول، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن الجماعي وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها.