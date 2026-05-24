برلماني: كلمة الرئيس بيوم إفريقيا يقود مصر لرؤية شاملة لتعزيز التكامل والتنمية في القارة السمراء

أشاد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ بالمضامين التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم أفريقيا، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تعزز من دور مصر المحوري في دعم مسار العمل الأفريقي المشترك، وترسخ لمفهوم الشراكة القائمة على التنمية والتكامل بين دول القارة.

وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت لتؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالدول الأفريقية، من خلال تهنئته لقادة وشعوب القارة بهذه المناسبة، والتي تمثل رمزًا مهمًا لوحدة المصير الأفريقي، وامتدادًا للنضال المشترك الذي خاضته شعوب القارة من أجل التحرر وبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا البعد التاريخي لا يزال يشكل قاعدة أساسية لتعزيز التعاون في المرحلة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن حديث الرئيس عن دخول أفريقيا مرحلة جديدة من البناء والتنمية يعكس ثقة حقيقية في قدرات القارة وإمكاناتها الضخمة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو العنصر البشري، لافتًا إلى أن تزايد الإرادة السياسية لدى الدول الأفريقية يسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات تنموية ملموسة تعود بالنفع على الشعوب.

وأشار النائب حسن جعفر إلى أن استضافة جامعة القاهرة لاحتفالات يوم أفريقيا هذا العام تحمل دلالة رمزية عميقة، باعتبارها أحد أهم الصروح العلمية في المنطقة، التي لعبت دورًا بارزًا في تخريج أجيال من القادة والمفكرين الأفارقة، وكان لها إسهام واضح في دعم حركات التحرر الوطني وبناء القدرات البشرية في مختلف دول القارة.