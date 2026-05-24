برلمانية: الاتصال المشترك مع الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تقود جهود حماية المنطقة من الفوضى

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة المنطقة تعكس بوضوح حجم الثقة الدولية الكبيرة في القيادة السياسية المصرية، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في احتواء الأزمات الإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

مصر تمتلك رؤية متوازنة

وقالت شاهين إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا أن مصر تمتلك رؤية متوازنة وحكيمة في التعامل مع الملفات المعقدة، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تتحرك بثبات ومسؤولية للحفاظ على مقدرات الشعوب ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن حرص قادة العالم على التشاور مع الرئيس السيسي خلال هذه المرحلة الدقيقة يؤكد أن القاهرة أصبحت مركزًا رئيسيًا لصناعة التوازنات السياسية وطرح الحلول الواقعية، بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية في إدارة الأزمات الكبرى.

وأشادت جيهان شاهين بدعوة الرئيس السيسي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية ورفض التصعيد، مؤكدة أن هذا النهج يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصًا صادقًا على حماية الأمن القومي العربي وصون استقرار الدول.

مصر تقود السلام

وأكدت أن إعلان مصر استعدادها لدعم مسارات التفاوض وتيسير الجهود السياسية يعكس مسؤوليتها التاريخية ودورها الثابت في دعم السلام، مشيرة إلى أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الحائط الصلب الذي ترتكز عليه جهود الاستقرار في المنطقة.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود بحكمة واقتدار تحركًا إقليميًا ودوليًا يهدف إلى نزع فتيل الأزمات وفتح آفاق جديدة للحلول السلمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كقوة توازن وصوت للعقل والسلام في الشرق الأوسط.