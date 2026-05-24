برلماني: الرئيس السيسي يقود التحرك الدولي بحكمة لترسيخ السلام ومحاصرة مخاطر التصعيد

أكد إيهاب خالد، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة المنطقة يعكس المكانة الاستثنائية التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا، وتؤكد أن القيادة السياسية المصرية أصبحت الطرف الأكثر قدرة على إدارة التوازنات الدقيقة واحتواء الأزمات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وأوضح خالد أن الرئيس السيسي يتحرك برؤية استراتيجية شاملة تقوم على حماية الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة تهدد استقرار الشعوب ومقدرات الدول، مشيرًا إلى أن العالم يثق في حكمة القيادة المصرية وقدرتها على صياغة حلول واقعية تحفظ الأمن وتدعم فرص السلام.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حرص القوى الدولية والإقليمية على التشاور والتنسيق المباشر مع الرئيس السيسي خلال هذه المرحلة الدقيقة يؤكد أن مصر استعادت دورها المحوري كركيزة للاستقرار وصوت للعقل والحكمة في منطقة تعاني من التوترات والصراعات المتشابكة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى استثمار الفرصة الحالية والدفع نحو المسار الدبلوماسي تعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة، وحرصًا حقيقيًا على تجنيب المنطقة سيناريوهات الفوضى والتصعيد العسكري، مؤكدًا أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس تقوم على دعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية.

وشدد على أن إعلان مصر استعدادها لتيسير المفاوضات ودعم أي جهود تهدف إلى التهدئة يبرهن على المسؤولية التاريخية التي تتحملها الدولة المصرية تجاه قضايا المنطقة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي نجح بحكمته وتحركاته المتوازنة في تعزيز فرص الاستقرار وإعادة توجيه بوصلة المجتمع الدولي نحو الحلول السلمية.

وأضاف أن مصر ستظل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صمام الأمان الحقيقي للمنطقة، والداعم الأول لكل ما من شأنه حماية الشعوب وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي.