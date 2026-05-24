موسى خالد: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الأفريقي

قال النائب موسى خالد عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية إن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “يوم أفريقيا” التي استضافتها جامعة القاهرة، عكست رؤية مصرية واضحة وشاملة تجاه مستقبل القارة الأفريقية، ورسخت لمفهوم الشراكة الحقيقية القائمة على التعاون والتكامل بين دول القارة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.



وقد ركزت الكلمة على أهمية التضامن الأفريقي وتعزيز مسارات التنمية والعمل المشترك.

وأضاف موسى خالد أن الرئيس السيسي بعث برسائل مهمة تؤكد استمرار الدور المصري التاريخي والمحوري داخل القارة، وحرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة وتكثيف أوجه التعاون الاقتصادي بين الشعوب الأفريقية، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت نموذجًا في بناء الشراكات التنموية مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك برؤية استراتيجية تؤمن بأن مستقبل أفريقيا يجب أن يُصنع بإرادة أبنائها وقدرات شعوبها، وهو ما تجسد بوضوح في كلمة الرئيس التي حملت رسائل أمل وثقة في مستقبل القارة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاحتفال بيوم أفريقيا لم يكن مجرد مناسبة رمزية، بل رسالة قوية تؤكد أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز وحدة القارة ويحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار.