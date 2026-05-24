ماريان شحاتة: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال مع ترامب تعكس ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة دول الشرق الأوسط، تعكس حجم الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، والدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت «شحاتة»، في تصريحات صحفية، إن القيادة السياسية المصرية تتحرك برؤية متوازنة وحكيمة تجاه مختلف القضايا الإقليمية، ترتكز على دعم الحلول السياسية والحوار، ورفض التصعيد والصراعات التي تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأضافت أن مشاركة الرئيس في هذا الاتصال جاءت في إطار تواصل الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين، ودفع فرص التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يسهم في إنهاء حالة التوتر الراهنة ويحول دون تجدد التصعيد في المنطقة.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية اغتنام الفرصة الحالية للتوصل عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل، يعكس تمسك الدولة المصرية بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد أن إعلان مصر استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتيسير المفاوضات، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة، يعكس الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت «شحاتة» أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة ومكانتها السياسية، وهو ما يجعلها طرفًا رئيسيًا في جهود التسوية السياسية ودعم الأمن الإقليمي.

وشددت على أن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة حظيت بتقدير دولي واسع، في ظل ما تبذله الدولة من جهود دبلوماسية مكثفة للحفاظ على أمن المنطقة، والعمل على حماية مصالح الشعوب العربية، مؤكدة أن مصر ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوب الشرق الأوسط.