حبس وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط الأنشطة البيولوجية في القانون الجديد

أقر قانون تنظيم الانشطة البيولوجية والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامة مالية كبيرة ، لكل من ارتكب أفعالا من شأنها أن تضر صحة الإنسان والحيوان ، بهدف الحفاظ على البيئة من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن إساءة استخدام الأنشطة أو الأبحاث البيولوجية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمان الحيوي وتشديد الرقابة على الأنشطة البيولوجية، أقر القانون الجديد

يأتي هذا المشروع في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة ذات الطبيعة البيولوجية، بما يضمن تعزيز مستويات الأمان وحماية الصحة العامة والبيئة.

وطبقا لنص المادة 28 ، يحظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية إذا كان من شأنه تهديد مباشر لصحة أو حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو استخدام مخرجات البحث بما يسبب تأثيرًا سلبيًا على البيئة.

وحظر القانون نقل ملكية المنشأة أو نتائج الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية إلا بذات شروط الترخيص السابق، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك طبقا لنص المادة (39).

حبس وغرامة 5 ملايين



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، لكل من يخالف أحكام المواد 28 و 39.