بعد ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية.. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص ، اثر قيامهم بالتعدى على بعضهم بالسب والشتم والتلفظ بألفاظ منافية للأداب، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى و نشر فيديوهات خادشة للحياء لزيادة المشاهدات.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر محتوى خادش للحياء

نصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين "الطابعون والعارضون والموزعون".

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.