حبس 3 أشخاص في التعدي على فتاة بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على فتاة في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتجريد إحدى الفتيات من ملابسها والتعدى عليها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الفتاة المشار إليها (17 سنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية)، وبإستدعائها وسؤالها أقرت بأنه خلال شهر مايو 2025 تعرفت على (3 أشخاص) بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، وتوجهوا لحفل بملهى ليلى بذات المنطقة ، وقاموا بإحتساء المشروبات الكحولية، وعقب إنتهاء الحفل توجهت برغبتها رفقتهم لشقة محل سكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام فقاموا بالتعدى عليها وتصويرها على النحو المشار إليه ، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو فى وقت لاحق على إحدى الصفحات فى إطار إبتزازها.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



