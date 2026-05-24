سحب قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

أُجريت، اليوم / الأحد /، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027، التي أسفرت عن مواجهات متوازنة تجمع أندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية الدرجات المختلفة، في انطلاقة مرتقبة لأغلى البطولات السعودية.

وشهدت القرعة مواجهة تجمع الدرعية بالنصر، والاتحاد مع النجمة، فيما يواجه "حامل اللقب" الهلال نظيره الرائد، ويحل الأهلي ضيفًا على الأنوار، ويلاقي الشباب فريق الوحدة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وأسفرت القرعة عن مواجهة الرياض أمام الزلفي، والبكيرية أمام الحزم، والعدالة أمام الفيحاء، والطائي أمام القادسية، والجبلين أمام الاتفاق، والعُلا أمام الفتح، وجدة أمام الخلود "وصيف النسخة السابقة"، وضمك أمام التعاون، والأخدود أمام الخليج، والعروبة أمام أبها، ويواجه الفيصلي فريق نيوم.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ 32 خلال الفترة من 16 حتى 19 أغسطس القادم، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسط تنافس كبير بين الأندية للظفر بلقب البطولة الأغلى على مستوى مسابقات كرة القدم السعودية.