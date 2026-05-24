استعدادا لأداء الركن الأعظم.. رئيس بعثة الحج الرسمية: 522 حافلة جاهزة لتصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة غداً

مع بدء العد التنازلي للوقوف بعرفة، أعلنت بعثة حج القرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، حيث يبدأ غداً الاثنين تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات ومنى، استعداداً لأداء الركن الأعظم من الحج يوم الثلاثاء المقبل، وسط خطة تنظيمية وخدمية متكاملة لمواجهة الزحام وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، فى تصريحات لصحفى البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن عملية التصعيد ستتم في “رد واحد” عبر 522 حافلة حديثة ومكيفة، مزودة بأجهزة تتبع “GPS” ودورات مياه، مع توفير غرفة متابعة مركزية لمراقبة خطوط السير لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال خروج أي حافلة عن المسارات المحددة، إلى جانب الدفع بحافلات احتياطية فوراً عند حدوث أي أعطال مفاجئة.

وأوضح أن سائقي الحافلات من العمالة الدائمة داخل المملكة، بما يضمن خبرتهم الكاملة بطرق المشاعر المقدسة وخطوط السير، مشيراً إلى تخصيص حافلتين مجهزتين بالكامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مزودتين بأجهزة رفع أوتوماتيكية للكراسي المتحركة ومساحات داخلية تسهّل الحركة والتنقل.

وفي إطار مواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ناشدت بعثة حج القرعة الحجاج بعدم مغادرة المخيمات بمشعر عرفات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، تجنباً للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع توقعات بوصول الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية.

ولأول مرة هذا العام، تم تزويد ساحات مخيمات عرفات بشاشات تليفزيونية وإذاعة داخلية لبث خطبة عرفة مباشرة، بما يتيح للحجاج متابعتها من داخل المخيمات دون الحاجة إلى التزاحم في مسجد نمرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وشددت البعثة على ضرورة استخدام المظلات الشمسية التي تم توزيعها على الحجاج، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع تسليم كل حاج قارورة مخصصة لحفظ المياه باردة، فضلاً عن أهمية ارتداء الكمامات في أماكن الزحام.

كما دعت الحجاج إلى الالتزام بارتداء بطاقة “نسك” الذكية، وأسورة المعصم، وكارت التعارف الخاص بالخيمة والمنامة في مشعر منى، لتسهيل الوصول إلى أماكن الإقامة وعدم التعرض للتيه داخل المشاعر المقدسة.

وطالبت البعثة الحجاج بعدم اصطحاب حقائب أو أمتعة كبيرة داخل المخيمات، والاكتفاء بحقيبة الظهر التي تم إهداؤها لهم لحمل المستلزمات الشخصية والأدوية والوجبات الجافة، مع ترك المتعلقات الثمينة داخل خزائن الفنادق أو الأمانات المخصصة لذلك.

وأكدت البعثة أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية أثناء استقلال الحافلات وعدم التدافع، خاصة أن لكل حاج مقعداً مخصصاً طوال رحلة التنقل بين المشاعر، مع ضرورة الحفاظ على السلوكيات التي تليق بحرمة وقدسية الأماكن المقدسة.

وكانت بعثة حج القرعة قد انتهت من تجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، مع الحفاظ على الموقع المتميز بالقرب من مسجد نمرة، وتزويد المخيمات هذا العام بمراوح إضافية وأجهزة تكييف عالية الكفاءة، بعد رفع قدراتها إلى 30 ألف وحدة لمواجهة الحرارة المرتفعة.

كما تم تجهيز خيام عرفات الألمانية المكيفة بمنامات “صوفا بيد”، وفرش الساحات بالنجيل الصناعي، وتوفير أماكن جلوس خارجية ومظلات وثلاجات تعمل على مدار 24 ساعة تضم المياه والعصائر المجانية، إلى جانب المشروبات الساخنة التي ستقدم للحجاج طوال اليوم.

وفي إطار الخدمات المقدمة للحجاج، أهدت بعثة القرعة هذا العام ضيوف الرحمن حقيبة ظهر، ومظلة شمسية، وحقيبة صغيرة لتجميع الجمرات، بالإضافة إلى قارورة لحفظ المياه الباردة، لتسهيل أداء المناسك في أجواء آمنة ومريحة.

وعلى الصعيد الطبي، تم إنشاء 16 عيادة طبية داخل مخيمات بعثة القرعة بعرفات ومنى، لتقديم الرعاية الصحية الفورية للحجاج خلال يوم عرفة وأيام التشريق، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير أعلى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.