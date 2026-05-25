غلق وتشميع 9 محال دون ترخيص وتوجيه 10 إنذارات في حملة مكبرة بالمحمودية بالبحيرة

شنت اللجنة المختصة بمتابعة موقف تراخيص المحال العامة بمحافظة البحيرة، حملة تفتيشية موسعة بنطاق مدينة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وتقنين أوضاع المنشآت التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة ضبط منظومة تراخيص المحال العامة، وبتعليمات من عبد الناصر القزاز، رئيس مركز ومدينة المحمودية.

وقاد الحملة ميدانيًا كرم النافع، نائب رئيس المركز، والدكتور محمد عطا الله، عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وبمشاركة مديري مركز إصدار التراخيص العامة، والإشغالات، والرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات التموين، وهندسة المياه، والكهرباء، والضرائب العقارية.

وأسفرت جهود الحملة عن المرور على 51 منشأة تجارية متنوعة لمراجعة تراخيصها ومدى التزامها بالقوانين. حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع 9 محال تجارية تدار بدون ترخيص، وتحرير 10 إنذارات ضد منشآت أخرى لمخالفتها الاشتراطات القانونية المقررة.

كما نجحت الحملة في رفع 22 حالة إشغال طريق متحركة كانت تعيق حركة المواطنين والسيارات، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، وجه رئيس مركز ومدينة المحمودية التنبيه المشدد على أصحاب المحال المخالفة وغير المرخصة بضرورة السرعة في التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك لبدء إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بصفة دورية لضمان سيادة القانون وتحقيق الانضباط الكامل بالشارع.