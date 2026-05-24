بقوة 3.5 درجات .. زلزال يضرب منطقة بحيرة طبريا

أفادت القناة 12 العبرية بوقوع زلزال في منطقة بحيرة طبريا حيث بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته ست درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب منطقة "هوناوناو-نابوبو" بجزيرة "هاواي" الأمريكية.

وأوضح المركز - حسب شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 9:46 مساءً بالتوقيت المحلي وكان مركزه يقع على بعد 3.7 ميل من شرق الجنوب الشرقي لمنطقة "هوناوناو-نابوبو" .

وأفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بعدم وجود مخاطر من حدوث موجات تسونامي في أعقاب الهزة.