منصة استثمارية جديدة في 2027.. وزير السياحة يكشف خطة جذب الاستثمارات للقطاع

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في لقاء موسع مع أعضائها، استعرض خلاله استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي السياحة والآثار، وجهود الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، ومواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب خطط الحفاظ على التراث الأثري وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تعزيز الحوار الوطني وإعداد كوادر شبابية قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية، معربًا عن تقديره لشباب التنسيقية وما يقدمونه من نماذج وطنية مشرفة تعكس وعيًا وإدراكًا بحجم التحديات والمسؤوليات.

وأكد أن الشباب يمثلون القوة الدافعة نحو المستقبل، وأن الدولة المصرية تضع ثقتها في قدراتهم وأفكارهم، وتحرص على تمكينهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف مواقع العمل وصنع القرار.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا تقديميًا استعرض خلاله استراتيجية وزارة السياحة والآثار وأبرز محاورها، مؤكدًا أهمية أن تكون استراتيجية العمل موثقة ومكتوبة، وأن ترتبط بأرض الواقع، بما يضمن إمكانية تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.

مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم

كما استعرض رؤية ورسالة الاستراتيجية، والتي تتمثل في أن تصبح مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، موضحًا أن جميع الحملات التسويقية التي تنفذها الوزارة تركز على إبراز هذا التنوع باعتباره أحد أهم عناصر القوة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، خاصةً في ظل ما يتيحه من إمكانية الانتقال بسهولة وسرعة بين الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة خلال زيارة واحدة، وهو ما تدعمه البنية التحتية القوية التي نفذتها الدولة المصرية، سواء في شبكة الطرق أو وسائل النقل المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن أكثر ثلاثة عناصر تتناولها وسائل الإعلام والمنصات الدولية عند الحديث عن السياحة في مصر تتمثل في التنوع السياحي الذي لا مثيل له، وتميز أصالة التجربة السياحية بها، وبدء تحول المقصد السياحي المصري نحو السياحة الفاخرة، سواء من خلال إنشاء منشآت سياحية وفندقية جديدة تستهدف هذه الشريحة، أو من خلال الحفاظ على القيمة التي تتمتع بها المنشآت الفاخرة القائمة بالفعل.

واستعرض الوزير بإيجاز المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، والتي تشمل: تحسين تنافسية الاستثمار السياحي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية في قطاعي السياحة والآثار، وتطوير أدوات الرقابة والحوكمة وتحسين تجربة الزائرين، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، والتسويق السياحي الفعال.

وفيما يتعلق بمحور تشجيع الاستثمار، أشار الوزير إلى المنصة الاستثمارية التي تعمل الدولة المصرية حاليًا على إطلاقها، والمقرر تدشينها في منتصف عام 2027، موضحًا أنها ستسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والمستندات المطلوبة أمام المستثمرين.

وأكد في هذا السياق أهمية ربط الفرص الاستثمارية بمستهدفات الدولة، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لزيادة الطاقة الفندقية في مصر.

كما استعرض جهود الوزارة في تقنين أوضاع وحدات الإجازات (Holiday Homes) ووضع الضوابط المنظمة لها بما يضمن تحقيق معايير الأمن والسلامة والنظافة، وذلك تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.

واستعرض الوزير آليات التسويق السياحي التي تتبعها الوزارة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أنها تعتمد على أساليب أكثر كفاءة وفاعلية في ضوء الموارد المتاحة، وبما يحقق المستهدفات التسويقية، مشيرًا إلى الشراكات التسويقية الاستراتيجية التي نفذتها الوزارة مع عدد من كبرى المنصات الرقمية العالمية، من بينها Google وTikTok وTripadvisor وYouTube وExpedia وAmadeus وWego وWeChat وYandex وRednote وWeibo وBaidu.

تحقيق نتائج إيجابية في استهداف شرائح متنوعة

وأشار إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية في استهداف شرائح متنوعة من العملاء، بما يعكس فاعلية استراتيجية الوزارة في الوصول إلى الأسواق المستهدفة وإبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وفيما يخص محور تنمية الموارد البشرية، استعرض الوزير ما حققته منصة التدريب EGTAP التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين عليها تجاوز 26 ألف متدرب، وذلك بعد أقل من عام على إطلاقها.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق مع القطاع السياحي الخاص وكليات ومعاهد السياحة والفنادق في مصر لإطلاق برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تهدف إلى الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما استعرض عددًا من المبادرات والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الغرف السياحية المختلفة.

توفير برامج تعليمية متخصصة

وأشار كذلك إلى التعاون القائم حاليًا بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توفير برامج تعليمية متخصصة تجعل من مصر مقصدًا رئيسيًا لدراسة علم المصريات، وتشجع الدارسين من مختلف دول العالم على استكمال دراساتهم العليا، خاصة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، في الجامعات المصرية في هذا المجال.

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة برامج تحفيزية للطيران لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يتيح سرعة استعادة الحركة السياحية مع تحسن الأوضاع.

معدلات النمو السياحي

وأكد الوزير أن الإجراءات الاستباقية والتخطيط المسبق أسهما في تحقيق مصر نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت مصر ضمن أعلى عشر دول على مستوى العالم تحقيقًا لمعدلات النمو السياحي.

وتناول الوزير مستهدفات الوزارة فيما يتعلق بإشراك المجتمعات المحلية، وخاصة المحيطة بالمواقع الأثرية والمتاحف، في الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع السياحة.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في قطاع الآثار، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على الآثار باعتبارها قيمة حضارية وإنسانية في المقام الأول، قبل النظر إليها كمزار سياحي أو مورد اقتصادي، مشددًا على أن صون الأثر والحفاظ عليه يمثلان أولوية رئيسية في جميع أعمال الوزارة.

أعمال ترميم وصيانة بمختلف المواقع الأثرية

كما استعرض ما تم إنجازه من أعمال ترميم وصيانة بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الحضاري الفريد للأجيال القادمة، منوهًا إلى قرب الانتهاء من مشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، الذي سيكون إضافة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.

وأضاف أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها بما يسهم في تطويرها ورفع كفاءتها بصورة أكبر، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بأعلى مستوى من التجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحد يتم من خلاله ربط هذا المخزن إلكترونيًا بجميع المخازن الأخرى.

تعزيز الحركة السياحية إلى مصر

وتناول كذلك الدور الذي تقوم به الوزارة في تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للترويج للحضارة المصرية والتعريف بما تزخر به من كنوز أثرية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عدد من الاستفسارات والمقترحات التي طرحها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولا سيما أعضاء لجنتي السياحة والآثار بالتنسيقية، والتي تضمنت عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاعي السياحة والآثار.

الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني

من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير على تلبية الدعوة وحرصه على التواصل المستمر معهم، مؤكدين أن قطاعي السياحة والآثار يعدان من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في زيادة العائدات الاقتصادية.

أدار اللقاء الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو التنسيقية، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.