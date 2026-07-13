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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصاد السياحة والآثار في أسبوع| قريبًا اعلان ضوابط العمرة..واكتشافات آثرية جديدة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى
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شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

اكتشافات أثرية جديدة


ترأس وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث استعرض الأمين العام للمجلس أبرز ما تم إنجازه في مختلف قطاعات المجلس، والتي شملت عدداً من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح عدد من المقابر والمواقع الأثرية، فضلاً عن مستجدات العمل في عدد من مشروعات الترميم الجارية.

افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير

 

افتتح وزير السياحة والآثار، والرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، وسفير فرنسا بمصر العربية، مكتبة المتحف المصري الكبير، والتي تم إنشائها وتجهيزها وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات الحديثة، لتكون مركزًا متطورًا للمعرفة والبحث العلمي وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

وتضم المكتبة نحو 17 ألف مجلد متخصص بلغات متعددة، تغطي عددًا من المجالات العلمية والمعرفية، من بينها علم المصريات، والآثار، والترميم، وعلم المتاحف، والأنثروبولوجيا، والعمارة، والتاريخ، والتراث الثقافي.

مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة

 

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة وافتتاحه، تمهيدًا لاستقبال المصلين، حيث استعرض مدير عام المنطقة والمشرف على المشروع، أبرز أعمال الترميم التي نُفذت ضمن المشروع، والتي شملت الأعمال إجراء الدراسات والتوثيق الأثري والفوتوغرافي للمسجد، والتحليل المعماري والرصد المساحي، إلى جانب أعمال الترميم الإنشائي

يُعد مسجد محمد بك الصغير أحد المعالم التاريخية البارزة بمنطقة مصر القديمة، إذ أُعيد بناؤه في عهد السلطان الأشرف برسباي عام 830هـ، ثم جُدد خلال العصر العثماني سنة 1287هـ على يد محمد ميرزا باشا.

ضوابط العمرة النهائية 

 

واصلت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعاتها، برئاسة مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة، وبحضور مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير وعضو اللجنة، لمناقشة مشروع ضوابط موسم العمرة المقبل لعام 1448هـ في صورته النهائية، تمهيداً لعرضها على السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لمناقشتها واعتمادها.  

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشروع الضوابط، لاسيما البنود المستحدثة التي سيتم إدراجها للمرة الأولى، حيث استعرض أعضاء اللجنة مختلف الملاحظات والمقترحات، وتم الأخذ بعدد منها، وصولاً إلى صياغة أكثر تكاملاً وكفاءة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

شركة شهيرة تُشغل 27 رحلة طيران أسبوعياً

 

أطلقت شركة طيران منخفضة التكاليف، اعتباراً من شهر يوليو الجاري، برنامج تشغيل طيران جديد، لأول مرة، من دولة بولندا إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر بواقع 27 رحلة أسبوعياً إلى كل من مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، وذلك إلى جانب رحلاتها التي تقوم بتشغليها حالياً إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة التي تعمل بها.

يتضمن البرنامج تسيير 27 رحلة أسبوعياً من عدد من المدن البولندية إلى عدد من الوجهات السياحية المصرية، بواقع 11 رحلة إلى مدينة مرسى علم، و 9 رحلات إلى مدينة الغردقة، و 7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ.

 

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