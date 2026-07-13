ساهم في كشف وانتشال الآثار..وزير السياحة ينعي أحمد الديب

ينعى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الهيئات التابعة بالوزارة وجميع العاملين في وزارة السياحة والآثار، ببالغ الحزن والأسى، أحمد الديب، أحد أبناء وزارة السياحة والآثار المخلصين، ومفتش الآثار بقطاع الآثار الغارقة، الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة التراث الثقافي المصري.

ساهم في مشروعات الكشف وانتشال الآثار المغمورة

لقد كان الفقيد مثالًا للإخلاص والالتزام، وأسهم على مدار سنوات عمله في العديد من مشروعات الكشف وانتشال الآثار المغمورة بالمياه، وكان له دور بارز ضمن فريق العمل الذي شارك في انتشال القطع الأثرية من منطقة خليج أبو قير، والتي أُعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عالمي أُقيم بأبو قير العام الماضي، في إنجاز يعكس الجهود المصرية المتواصلة للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ويتقدم وزير السياحة والآثار بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

