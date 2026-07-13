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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: منتخب مصر قدم صورة مشرفة في كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم صورة مشرفة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في تحقيق إنجاز تاريخي أسعد الجماهير المصرية.

وقال عبد الخالق، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن لاعبي منتخب مصر أدوا ما عليهم طوال مشوارهم في البطولة، وقدموا مستويات مميزة جعلت الجماهير تطمح في مواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يُحسب له اكتشاف عدد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم بالتمثيل الدولي، وأسهموا في ظهور المنتخب بشكل قوي خلال البطولة.

وعن حسام عبد المجيد، أكد عبد الخالق أنه يتمنى احتراف مدافع الزمالك، ولكن بشرط وصول عرض يليق باسم النادي وقيمة اللاعب، بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف.

إبراهيم عبد الخالق الزمالك منتخب مصر كأس العالم

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