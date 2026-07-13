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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا ونحث المواطنين على التوجه إلى مكان آمن

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت إطلاق صفارات الإنذار مجددا وقالت إنها تحث المواطنين على التوجه إلى مكان آمن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، شن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف في المنطقة.

يأتي إعلان الحرس الثوري بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة استمرت لساعات استهدفت وسط وجنوب إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت خلال الساعة الماضية النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسمه تيم هوكينز أن الطائرات الأمريكية تمكنت حتى الآن من إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات ضد إيران.

وذكرت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس"، أن قواتها بدأت عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية "لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".


 

الداخلية البحرينية البحرين الداخلية القاهرة الإخبارية

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