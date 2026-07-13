اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على تكريم المنتخب الوطني.. ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة

وجَه حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعدما قام الأخير بتكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمدينة العلمين، وذلك بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال حمادة الشربيني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: نتوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقباله لبعثة المنتخب الوطني ودعمه المتواصل طوال الفترة الماضية وخاصةً في فترة المونديال، ونعِد بأن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في المونديال سيكون بمثابة نقطة الانطلاق والبناء للفترة القادمة من أجل استعادة لقب كأس أمم إفريقيا، كما أن طموح الفراعنة في مونديال 2030 سيكون الوصول إلى الأدوار المتقدمة وأفضل مما تحقق في المونديال الحالي.

وتابع: محمد صلاح نجم من طراز خاص، وهو قائد حقيقي للمنتخب بمعنى الكلمة، داخل وخارج الملعب، ويلعب دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين مع الجهاز الفني بقيادة حسام وابراهيم حسن، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ونموذج يحتذى به.