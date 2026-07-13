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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات قانونية فورية.. بيان عاجل من النقل بشأن فيديو قذف قطار أسوان بالحجارة

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي
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أعربت وزارة النقل عن شجبها واستنكارها الشديدين للواقعة المؤسفة التي وثقتها إحدى المواطنات بمقطع فيديو، والتي تظهر قيام مجموعة من الصبية برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة أثناء سيره بنطاق محافظة أسوان. 

وتؤكد الوزارة أن هذه التصرفات الخطيرة لا تقتصر خسائرها المادية على تلفيات زجاج النوافذ وجسم القطارات فحسب، بل إنها تتسبب بشكل مباشر في تعريض حياة الركاب وقائدي القطارات للخطر الداهم، وتؤدي إلى إصابات جسيمة قد تصل إلى حد إزهاق الأرواح البريئة، فضلاً عن تعطيل مسير القطارات وإتلاف الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب، والتي تُنفذ الدولة خططًا ضخمة لتطويرها وتحديثها بمليارات الجنيهات.

وفور رصد مقطع الفيديو المتداول، وجه المهندس وزير النقل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والفورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات؛ لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وملاحقتهم قضائيًا، لتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا الجزاء الرادع. وشددت الوزارة في بيانها على أنه لا تهاون أو تسامح مطلقًا مع أي سلوك تخريبي يهدد أمن وسلامة مستقلي وسائل النقل الجماعي.

وتتوجه وزارة النقل بالشكر والتقدير للمواطنة الإيجابية التي قامت بتوثيق هذه الواقعة إعلاءً للمصلحة العامة، كما تهيب بالمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات، لا سيما في القرى والمدن المحاذية لشريط السكك الحديدية، بضرورة التوعية بمخاطر هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، والمشاركة الفعالة في المسؤولية المجتمعية عبر التصدي لهؤلاء العابثين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، حفاظًا على أرواح الركاب والممتلكات العامة التي هي ملك للشعب.

وزارة النقل السكك الحديدية محافظة أسوان

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