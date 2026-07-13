الحرس الثوري يعلن استهداف منشأة عسكرية في البحرين ونظام رادار بعمان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري يعلن استهداف منشأة عسكرية في البحرين ونظام رادار في سلطنة عمان.



أطلقت السلطات البحرينية، صباح الاثنين، صافرات الإنذار في عدد من المناطق، في إطار الإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، شن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف في المنطقة.

يأتي إعلان الحرس الثوري بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة استمرت لساعات استهدفت وسط وجنوب إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت خلال الساعة الماضية النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسمه تيم هوكينز أن الطائرات الأمريكية تمكنت حتى الآن من إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات ضد إيران.

وذكرت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس"، أن قواتها بدأت عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية "لمواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".