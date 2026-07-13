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مدرب إسبانيا يراهن على لامين يامال قبل مواجهة فرنسا: المباراة الحقيقية له لم تأتِ بعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إسبانيا يراهن على لامين يامال قبل مواجهة فرنسا: المباراة الحقيقية له لم تأتِ بعد

لامين يامال
لامين يامال
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، ثقته الكبيرة في قدرة النجم الشاب لامين يامال على تقديم أفضل مستوياته خلال بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المباراة التي تعكس إمكانياته الحقيقية لم تأتِ بعد.

منتخب مصر 

وقال دي لا فوينتي في تصريحات صحفية: "مباراة لامين يامال الحقيقية في كأس العالم لم تأتِ بعد، وسأكتفي بترك هذه العبارة هنا".

وأضاف: "أعلم أنه متحفز للغاية، ويكفي أن تنظر إلى ملامح وجهه لتدرك مدى رغبته في التألق. أنا واثق من أنه سيترك بصمة في هذه النسخة من كأس العالم، لأننا لم نشاهد حتى الآن مباراة تعكس مستواه الحقيقي".

وتأتي تصريحات مدرب إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يُنتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين المنتخبين على بطاقة التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 14 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

لامين يامال برشلونه الاهلي منتخب مصر

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