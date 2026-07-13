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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم كبير.. ورؤيتي بتطلع صح

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه كان يثق بشكل كبير في إمكانيات اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أنه لم يضمه للمنتخب بالصدفة، بل بعد متابعة دقيقة لمستواه مع منتخب مصر للشباب وشباب برشلونة.

منتخب مصر 

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "أنا مجيبتش حمزة عبد الكريم بالصدفة، أنا عارف إنه ملعبش ماتشات مع الفريق الأول لبرشلونة، لكن أنا شوفته من خلال كأس العالم للشباب مع منتخب مصر، وظهر بشكل كويس".

وأضاف: "لما راح شباب برشلونة بيلعب في مستوى مش قليل بالنسبة للدوري المصري، الولد سابق سنه بكتير، عنده 18 سنة بس، جسمانيًا وبدنيًا كويس، والثقافة بتاعته ممتازة وعنده هدف، ومميزات المهاجم موجودة فيه".

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر عن ثقته الكبيرة في اللاعب، قائلًا: "كان عندي استعداد يبدأ أساسي في كأس العالم، أنا ليا رؤية معينة، وبنسبة كبيرة بتطلع صح".

ويأتي حديث حسام حسن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، وكرمهم بمنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة.

حمزة عبد الكريم الاهلي منتخب مصر حسام حسن

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