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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجراءات القيد في سجل المشروعات المتوسطة.. ومزايا الشهادة طبقا للقانون

أرشيفية
أرشيفية
أميرة خلف
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حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية إجراءات القيد في سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، باعتباره خطوة أساسية للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يوفرها القانون لأصحاب المشروعات.

 ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على منح المشروعات المقيدة شهادة رسمية تثبت قيدها، تلتزم جميع الجهات الحكومية بالاعتداد بها وبالبيانات الواردة فيها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم أصحاب المشروعات.

وطبقا لنص القانون يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات.

شروط تشغيل السجلات

ويجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :


1- تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .

2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .

3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .

4 - أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .

5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ويصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري.


وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائی قبل صدور القانون، وتعطى له وتكون شرطا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.


وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد، وتقيد الشهادات بسجل ورقى أو إلكترونى لدى وحدات تقديم الخدمات. 

قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة سجل شهادة مشروعات

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