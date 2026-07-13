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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: مشاركة الأهلي في دوري الأبطال وسام.. وأحمد سليمان يهاجم دون مبرر

محمد شبانة
محمد شبانة
ميرنا محمود
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أكد الإعلامي محمد شبانة أن الحديث عن إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا يستدعي الاعتراض، مستغربًا انتقادات أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، بشأن مشاركة الأهلي المحتملة في البطولة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "مال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، من مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ إنت مالك يا كابتن أحمد من مشاركة الأهلي؟ وهل البطولة بدأت أصلًا؟".

وأضاف: "هو حد قال إن الأهلي هيشارك على حساب الزمالك؟ ما تكسب الأهلي، أمال لو جيت في مجموعته هتعمل إيه؟".

وتابع: "إذا تمت زيادة عدد الأندية المشاركة، فده هيكون في إطار تسويقي، وهيكون وسامًا على صدر الأهلي، لأن الاتحاد الأفريقي عايز يزود حقوق الرعاية الخاصة بالبطولة".

وأشار شبانة إلى أن هاني أبو ريدة بذل مجهودًا كبيرًا في هذا الملف، مؤكدًا أن هناك دعمًا أيضًا من فوزي لقجع والاتحاد التونسي لهذا التوجه.

وأوضح: "في شهر أبريل أنا أول من تحدث عن تفكير الكاف في زيادة عدد مقاعد دوري أبطال أفريقيا، بما يسمح بمشاركة الأهلي، وده نتيجة التحول الكبير في كرة القدم والاستثمار، واللي وصل لدرجة إن الفيفا تعاقد مع شركة للمراهنات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في أوروبا بنشوف صاحب المركز الرابع في إنجلترا وفرنسا بيشارك في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، وده رد على الناس اللي بتستغرب فكرة زيادة عدد المشاركين في البطولة الأفريقية".

شبانة دوري أبطال أفريقيا الزمالك الاهلي

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