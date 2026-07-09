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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: العالم كله تحدث عن ظلم مصر وبلطجة التحكيم

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الشعب المصري استحق أن يكون "نمبر وان" بعد حالة الوحدة والتكاتف التي ظهرت خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، مشددًا على أن المنتخب فرض احترامه على العالم، في الوقت الذي التزم فيه اتحاد الكرة الصمت تجاه ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" أمام الأرجنتين.

منتخب مصر 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "نمبر وان هم المصريين، والوحدة والحب والتكاتف اللي ظهروا عليه المصريون يستحقوا يبقوا نمبر وان على العالم كله. المصريون والدولة المصرية أجبروا العالم كله على احترامهم في كأس العالم".

وأضاف: "العالم كله اتكلم عن البلطجة التحكيمية اللي حصلت في مباراة مصر والأرجنتين، وكل وكالات الأنباء ونجوم وأساطير الكرة وحتى السياسيين انتقدوا اللي حصل، إلا جهة واحدة فقط.. اتحاد الكرة المصري".

وانتقد نائب رئيس اتحاد الكرة، قائلًا: "خالد الدرندلي قال: لا يمكننا الحديث عن التحكيم. طيب إمتى هتتكلم؟ وإمتى هتدافع عن منتخب بلدك؟ العالم كله بيدافع عن مصر، إلا اتحاد الكرة".

وتابع: "في ملايين الفيديوهات الداعمة لمصر والمنتقدة للتحكيم، والعالم كله بيتكلم بكل اللغات، وبيسخر من اللي حصل، إلا اتحاد الكرة اللي قرر يلتزم الصمت".

وأشاد شبانة بموقف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه لم يخشَ التعبير عن رأيه، مضيفًا: "حسام حسن قال كلمة الحق واتكلم عن الظلم والعنصرية في كرة القدم، وأنا متضامن معاه. العنصرية مش لون أو لغة بس، العنصرية كمان في التحكيم وتوجيه البطولات".

وأشار إلى أن التضامن مع منتخب مصر لم يقتصر على الداخل، موضحًا: "محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، وأشرف حكيمي، وياسين بونو، كلهم تضامنوا مع حسام حسن، وماخافوش يقولوا الحقيقة رغم ارتباطهم بمباريات مهمة".

وواصل هجومه على اتحاد الكرة، قائلًا:"اتحاد الكرة اكتفى ببيان عن النزاهة وتقديم شكوى، لكن السؤال: مين بيشتكي مين؟ وهل اللي موجود داخل منظومة الفيفا هيشتكي نفسه؟".

وأكد أن الأخطاء التحكيمية كانت واضحة للجميع، مضيفًا: "خبراء التحكيم الأجانب رصدوا كل الحالات المؤثرة في المباراة، من ركلات جزاء وأخطاء لم تُحتسب لمصر، والعالم كله وصف القرارات بأنها مخزية".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن قرار التجديد للجهاز الفني لم يكن فضلًا من اتحاد الكرة، قائلًا: "تجديد الثقة في حسام حسن وإبراهيم حسن كان قرارًا شعبيًا قبل أن يكون قرارًا من اتحاد الكرة. الجماهير المصرية والعربية، وحتى نجوم العالم، هم من جددوا الثقة فيهما، وليس مسؤولو الاتحاد".

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