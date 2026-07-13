بلغ لو مش بتاخد الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة للعمال

يترقب ملايين الموظفين صرف الرواتب بالزيادات الجديدة بعد اعتماد حزمة الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل، وإقرار العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز المخصصة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

وفي المقابل هناك عمال في شركات ينتظرون الزيادة التي ستم تطبيقها علهم، وهناك عمال آخرين ينتظرون تطبق الحد الأدنى للأجور عليهم.

اللأجور

وقد أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل متضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه التواصل معها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات لم يلتزم بتطبيق القرار، وذلك قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد المقرر بـ8000 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

مرتبات



وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحد الأدنى للأجور يعني أن أقل وظيفة داخل المؤسسة يجب ألا تقل راتبها عن القيمة المحددة، إلا أنه تم اكتشاف وجود عمال يتقاضون رواتب تتراوح بين 2000 و2500 و4000 و5000 جنيه، رغم وجود هيكل تدريجي للأجور داخل المؤسسات، ولذلك نطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الأجور

ولفتت إلى أن بعض العمال يتعرضون للفصل من العمل بمجرد مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات تُلزم العاملين بساعات عمل تتجاوز 8 ساعات يوميًا.

وزير العمل

وأشارت إلى أنها ستعقد لقاءً مع وزير العمل خلال الأسبوع المقبل لعرض المشكلات التي يعاني منها العمال، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإرسال لجان متابعة إلى الشركات للتحقق من الرواتب الحقيقية التي يحصل عليها العاملون، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشوف تحويل الرواتب على البطاقات البنكية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026



أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وفق جدول زمني يتم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا التنظيم؛ بهدف تسهيل عملية الصرف، والحد من التكدس والزحام داخل أماكن الحصول على الرواتب، بما يضمن انسيابية الإجراءات لجميع الموظفين.



الحد الأدنى الجديد للأجور



وبعد تطبيق الزيادة، جاءت قيم الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.

مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.