عمال يتقاضون 2000 و2500 جنيه.. نائبة تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل متضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه التواصل معها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات لم يلتزم بتطبيق القرار، وذلك قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد المقرر بـ8000 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحد الأدنى للأجور يعني أن أقل وظيفة داخل المؤسسة يجب ألا تقل راتبها عن القيمة المحددة، إلا أنه تم اكتشاف وجود عمال يتقاضون رواتب تتراوح بين 2000 و2500 و4000 و5000 جنيه، رغم وجود هيكل تدريجي للأجور داخل المؤسسات، ولذلك نطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الأجور

ولفتت إلى أن بعض العمال يتعرضون للفصل من العمل بمجرد مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات تُلزم العاملين بساعات عمل تتجاوز 8 ساعات يوميًا.

وزير العمل

وأشارت إلى أنها ستعقد لقاءً مع وزير العمل خلال الأسبوع المقبل لعرض المشكلات التي يعاني منها العمال، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإرسال لجان متابعة إلى الشركات للتحقق من الرواتب الحقيقية التي يحصل عليها العاملون، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشوف تحويل الرواتب على البطاقات البنكية.