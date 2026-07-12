زنفو Aurora Tur أرقام استثنائية بمحركات لا تصدق.. صور

تستعد زنفو الدنماركية للمشاركة في مهرجان جودوود للسرعة 2026، من خلال تقديم النسخة الجديدة Zenvo Aurora Tur، التي تعد أحدث مشروعات الشركة في فئة السيارات الخارقة.

ويأتي هذا الظهور ضمن خطط العلامة لاستعراض أحدث تقنياتها الهندسية أمام جمهور الحدث العالمي، خاصة أن السيارة تم تطويرها لتجمع بين محرك احتراق داخلي عالي الكفاءة ومنظومة كهربائية متقدمة، بهدف الوصول إلى مستويات أداء تنافس أبرز السيارات الخارقة في العالم.

زنفو Aurora Tur

محرك زنفو Aurora Tur

تعتمد زنفو Aurora Tur على محرك احتراق داخلي بسعة 6.6 لتر يتكون من 12 أسطوانة على شكل V، ويعمل بتقنية 4 شواحن توربينية، وهي منظومة صممت لتوفير استجابة سريعة مع المحافظة على إنتاج قوة مرتفعة، وتبلغ القوة التي يولدها محرك وحده نحو 1,250 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 1,200 نيوتن متر.

زنفو Aurora Tur

ثلاثة محركات كهربائية بقدرات غير عادية

عززت زنفو سيارتها Aurora Tur بثلاثة محركات كهربائية تعمل إلى جانبه لإضافة 600 حصان إضافي إلى منظومة الدفع، وبفضل هذا التكامل بين المحركات الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، تصل القوة الإجمالية للنظام إلى 1,850 حصاناً، في حين يبلغ عزم الدوران الكلي 1,700 نيوتن متر.

زنفو Aurora Tur

زنفو Aurora Tur وأرقام التسارع

تحتاج Aurora Tur إلى 2.3 ثانية فقط للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، ولا تتوقف قدرات السيارة عند هذا الحد، حيث تصل إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوانٍ.

زنفو Aurora Tur

بينما تتمكن من بلوغ 400 كيلومتر في الساعة خلال 17 ثانية فقط، وهي أرقام تضعها ضمن أسرع السيارات التي جرى الكشف عنها حتى الآن، وتصل السرعة القصوى لسيارة Zenvo Aurora Tur إلى 420 كيلومتراً في الساعة، وهو رقم يعكس حجم العمل الهندسي الذي استثمرته الشركة في تطوير منظومة الحركة والانسيابية الهوائية وأنظمة نقل القوة.