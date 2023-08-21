سعرها 90 مليون جنيه بس.. "زينفو أورورا" سيارة الاحلام

تواصل شركة زينفو الدنماركية تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات الخارقة، حيث كشفت النقاب عن سيارتها الجديدة التي تحمل لقب "زينفو أورورا"، مع قدرات فنية خارقة ومجموعة من المحركات التي تمنحها افضلية عالية من ناحية التسارع والانطلاق.

السيارة الخارقة زينفو أورورا

القدرات الفنية للسيارة الخارقة زينفو أورورا

وحصلت السيارة زينفو أورورا على حزمة من المحركات الكهربائية القوية، تتمكن من انتاج قوة جبارة تقدر بـ 1850 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1700 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات المميزة يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 450 كيلومتر في الساعة.

السيارة الخارقة زينفو أورورا

تسارع مميز لـ زينفو أورورا

من خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة زينفو أورورا الخارقة، تستطيع أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 2.3 ثانية فقط.

السيارة الخارقة زينفو أورورا

وحصلت السيارة الخارقة زينفو أورورا على مجموعة من ادوات التعليق المميزة، والاعتماد على لمسات مصنوعة من الياف الكربون، بينما تمتعت من الداخل بعدة تجهيزات تتضمن شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب جنوط رياضية، وواجهة أمامية وخلفية تتسم بالشراسة.

السيارة الخارقة زينفو أورورا

وظهرت السيارة زينفو أورورا بصادم امامي وخلفي باطلالة رياضية، مع سبولير خلفي انيق، ولمسات انسيابية تعزز من تعامل السيارة مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات مظهر مميز، وعتبات رياضية، مع خاصية الابواب المجنحة.

السيارة الخارقة زينفو أورورا

سعر السيارة الخارقة زينفو أورورا

كشفت الشركة الدنماركية أن نسختها زينفو أورورا الخارقة سوف تقدم بسعر يبدأ من 2.59 مليون يورو، اي مايقرب من 90 مليون جنيه مصري.