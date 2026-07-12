خبير طيران: مطار العلمين تحول إلى محور عالمي للسياحة والشحن

أكد الكابتن محمود القط، الخبير في قطاع الطيران، أن مدينة العلمين ومطارها الدولي شهدا طفرة تنموية غير مسبوقة، حوّلت المنطقة من حقول ألغام وصحراء قاحلة إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية على خريطة العالم، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية للدولة المصرية.

من حقول ألغام إلى تنمية شاملة

وأوضح "القط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014، استهدفت تحقيق تنمية شاملة في جميع ربوع الجمهورية، وكانت منطقة العلمين على رأس الأولويات.

وأشار إلى أن المنطقة كانت تُعرف سابقًا بأنها صحراء مليئة بالألغام ومقابر لجنود الحرب العالمية الثانية، ولم تكن تتوافر حتى خرائط كاملة لتلك الألغام، إلا أن الإرادة السياسية تحدّت الصعاب ونجحت في تعمير المنطقة، لتخرج إلى النور مدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الضبعة، ورأس الحكمة.

تطور مطار العلمين واستقبال قادة العالم

وحول التطور الذي شهده مطار العلمين، أشار الخبير إلى أن المطار كان في السابق مطارًا عسكريًا وتدريبيًا بإمكانات بسيطة، ولكن بفضل التعاون المثمر بين القوات المسلحة والشركة المصرية للمطارات، خضع لعمليات تطوير مستمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن المطار أصبح اليوم قادرًا على استيعاب الطائرات العملاقة، ويضم صالات سفر ووصول حديثة، واستراحة رئاسية رفيعة المستوى، تشهد استقبال قادة وزعماء العالم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يُعد ضيفًا دائمًا وشاهدًا على مراحل تطور المدينة.