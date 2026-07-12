رئيس سنغافورة يصل إلى ماليزيا في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام إلى ماليزيا، اليوم /الأحد/، في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك تلبية لدعوة من ملك ماليزيا إبراهيم إسكندر.

وخلال زيارته التي ستستمر من 12 حتى 15 يوليو الجاري، سيعقد الرئيس السنغافوري اجتماعات في كوالالمبور وسيلانجور، حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية.

وحطت الطائرة التي تُقل الرئيس شانموجاراتنام وعقيلته، جين إيتوجي، في المطار الدولي بكوالالمبور، وكان في استقبال الرئيس السنغافوري وزير تطوير المشاريع والتعاونيات الماليزي، ستيفن سيم تشي كيونج، بالإضافة إلى سفير سنغافورة لدى ماليزيا، فانو جوبالا مينون.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لشانموجاراتنام إلى ماليزيا منذ توليه منصبه في 14 سبتمبر 2023، وتهدف الزيارة إلى تأكيد الشراكة القوية والراسخة بين البلدين، بما يعكس عمق التعاون في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.