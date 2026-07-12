محافظ الوادي الجديد تتابع معدلات الإنجاز بمشروع المنازل الريفية بقرى الخير والنماء

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع قرى "الخير والنماء " التابعة لمركز بلاط، والذي يُعد أحد النماذج الرائدة للمجتمعات العمرانية الريفية المتكاملة، والذى يضم (92) منزلًا ريفيًا، إلى جانب (260) فدانًا زراعيًا تم تخصيصها لصالح المستفيدين من المشروع ودعم فرص الإستقرار المجتمعي والإنتاج، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وحامد الشيخ رئيس المركز.

واستمعت المحافظ إلى مطالب واحتياجات عدد من الأهالي، واطلعت على الموقف التنفيذي لمقترح إضافة غرفة سكنية للمنازل القائمة، بما يلائم احتياجات الأسر، مؤكدةً أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة للمطالب ذات الأولوية وفقًا للدراسات الفنية والضوابط المنظمة، وسرعة الإعلان عن موعد وإجراءات طرحها للمواطنين مع مراعاة تطبيق معايير الشفافية والعدالة في اختيار المتقدمين.

كما وجهت بإعداد تصور متكامل لدراسة إنشاء تجمعات سكنية جديدة بالمراكز المختلفة، على غرار نموذج قرى الخير والنماء بمركز بلاط، باعتباره نموذجًا ناجحًا للتنمية الريفية المتكاملة، وبما يدعم خطط المحافظة للتوسع في المجتمعات العمرانية المنتجة وتحقيق التنمية المستدامة.