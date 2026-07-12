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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لا أحد أهم من منتخب مصر.. وأطالب بمدرب وطني للأولمبي والاستعداد من الآن لكأس العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الإعلامي أحمد موسى إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع المنتخب الوطني على رأس أولويات المنظومة الرياضية، مشددًا على أن مصلحة منتخب مصر يجب أن تسبق أي اعتبارات تخص الأندية، مع ضرورة التخطيط طويل الأمد لبناء أجيال جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات.
 

دعم الكرة المصرية

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك قرارات مهمة سيتم الإعلان عنها قريبًا لدعم الكرة المصرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير كل الإمكانات التي يحتاجها المنتخب الوطني.
 

الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس

وطالب موسى بتعيين مدير فني وطني للمنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، قائلًا: “إحنا محتاجين مدرب وطني مصري للمنتخب الأولمبي كمان، ولازم نبدأ من دلوقتي الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس”.


وأضاف أن المنتخب الأولمبي كان قادرًا على تحقيق إنجاز أكبر في أولمبياد باريس، موضحًا: “كنا ممكن نوصل للنهائي في باريس لو كانت بعض العناصر الأساسية موجودة، لكن الوصول إلى المربع الذهبي كان إنجازًا مهمًا”.


وشدد الإعلامي على أن الدولة لا تتأخر في دعم المنتخب، قائلًا: “وزارة الشباب والرياضة والحكومة كلها واقفة مع المنتخب، وما حدش بيتأخر عليه، وكلنا لازم نساعد المنتخب”.

 المنتخب الأول قبل أي نادي

وأكد موسى أن المنتخب الوطني يجب أن يظل الأولوية المطلقة، مضيفًا: “ما حدش يقول النادي أهم من المنتخب، ما فيش حد أهم من منتخب مصر على الإطلاق، وأنا من أكبر مشجعي النادي الأهلي، لكن المنتخب الأول قبل أي نادي”.


ودعا إلى الاهتمام باكتشاف المواهب في مختلف المراحل السنية، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى قاعدة واسعة من اللاعبين، وقال: “لازم يكون عندنا كشافين يكتشفوا المواهب، ونبدأ تجهيز الجيل اللي بعده، والجيل اللي بعده، مش نفكر في منتخب واحد بس”.


وأشار إلى أن تألق عدد من اللاعبين يؤكد أهمية منح الفرصة للعناصر الشابة، مستشهدًا بالحارس مصطفى شوبير، قائلًا: “مصطفى شوبير كان الحارس الثاني في الأهلي، والنهارده بقى من أهم الحراس، وده يؤكد إن منح الفرصة بيصنع نجومًا للمنتخب”.


واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات لاستضافة البطولات الكبرى، قائلًا: “عندنا ملاعب وبنية تحتية من الأفضل في أفريقيا، ولازم نتقدم لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، وبعدها نفكر في استضافة كأس العالم، لأن مصر قادرة على ذلك”.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المنتخب المنتخب الوطني الأندية المنظومة الرياضية أولمبياد لوس أنجلوس

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