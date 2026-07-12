أحمد موسى يطالب بتقليص عدد الأجانب: منتخب مصر أولًا.. والمستقبل يبدأ باللاعب المحلي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مستقبل الكرة المصرية يتطلب إعادة النظر في سياسة التعاقد مع اللاعبين الأجانب، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لبناء منتخب وطني قوي يعتمد على المواهب المحلية، بدلًا من إنفاق ملايين الدولارات على صفقات لا تحقق الإضافة المطلوبة.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الكرة المصرية كانت تمتلك في الماضي مهاجمين أصحاب قدرات كبيرة، موضحًا: “كان عندنا مهاجمين صرحاء زي عماد متعب وغيرهم، وكان محمد صلاح بيلعب في مراكز مختلفة، لكنه ما كانش مهاجمًا صريحًا، لأن كان فيه رأس حربة طبيعي”.



وأضاف أن الاعتماد المبالغ فيه على اللاعبين الأجانب تسبب في تراجع فرص المهاجم المصري، قائلًا: “السبب هو الأجانب.. بنروح ندفع 2 و3 مليون دولار في مهاجم، في حين إن نفس اللاعب في دولة أفريقية تانية سعره 200 ألف دولار، وفي الآخر ما بيعملش الإضافة المنتظرة”.



وطالب موسى بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، مؤكدًا: “حان الوقت ما يبقاش عندي سبعة أجانب في كل نادي، لازم نفكر في المستقبل، وثلاثة أجانب محترفين كفاية جدًا، والباقي يكون من اللاعب المحلي”.



وشدد على أن مصلحة المنتخب الوطني يجب أن تأتي قبل أي اعتبارات أخرى، قائلًا: “منتخب مصر أولًا، ثم أي شيء بعد ذلك، وعلينا أن نعتمد على لاعبينا ونمنحهم الفرصة بدلًا من الاعتماد الكامل على الأجانب”.

دعم احتراف اللاعبين المصريين

كما دعا إلى دعم احتراف اللاعبين المصريين في الخارج، مؤكدًا أن انتقال النجوم إلى الدوريات الكبرى يصب في مصلحة الكرة المصرية، وقال: “لو مصطفى شوبير أو حسام عبد المجيد أو إمام عاشور احترفوا، يبقى ربنا يوفقهم، وما حدش يقف قدام احتراف أي لاعب، لأن ده في مصلحة منتخب مصر”.

الاهتمام باللاعب المحلي

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن منظومة الكرة المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تقوم على الاهتمام باللاعب المحلي، وتقليل الاعتماد على الأجانب، بما يضمن صناعة جيل جديد قادر على مواصلة إنجازات المنتخب الوطني.