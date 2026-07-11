صافرتنا المصرية بخير.. أحمد موسى: رئيس لجنة الحكام الكولومبي لم يطور شيء وبياخد مرتب بالدولار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا لو عاوزين نطبق كلام الرئيس السيسي بالاعتماد على الكوادر الوطنية في المجال الرياضي، ورئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز لم يطور شيء وبياخد مرتب بالدولار .

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكام المصريين بخير، ولم نرى من الخبير الأجنبي أي تطوير، كلنا شوفنا الحكم المصري في كأس العالم أفضل من حكام كثيرين.

وتابع: «في حاجات كتير عليها علامات استفهام في عهد الحكم الكولومبي، لازم نبدأ الاعتماد على الحكم المصري في إدارة لجنة الحكام، ومش لازم نقسو على حكامنا؛ لأننا شوفنا كوارث في كأس العالم».

وأكمل: «لازم نؤهل ونطور حكامنا بشكل احترافي علشان يكون عندنا 4 أو 5 أطقم تحكيمية في المنافسات، لازم نعتمد على كادر وطني قوي يؤهل الحكام، أنا النهارده أول مرة أعرف اسم الحكم ده، لازم نقول له شكرًا».

وأكمل: «أنا بقدم كتير في البرنامج عن الرياضة، وأول مرة يكون فيه حد أجنبي مسؤول عن ملف، ومش أعرف اسمه، ده دليل إنه مش ليه بصمة، عاوز أشوف اللي عايز يتكلم عن كابتن حسام حسن يقولك مصر هتتغلب من إيران وبلجيكا كام، يا جماعة عندهم مشاكل شخصية، مش عاوزين حسام يعمل اللي عمله، الرئيس السيسي كرم الكل النهارده».

وأردف: «حسام وأنتوا ده أمر شخصي وموضوع آخر، الرئيس السيسي كرم الجميع، وبفضل الله أول ناس اتكلمنا هنا في البرنامج على تكريم المنتخب؛ لأن رجالتنا وصلوا للأدوار الإقصائية، ولازم نقول لهم متشكرين، اللي بيقدم خدمة للناس ويساهم في رفع اسم البلد لازم نقول له متشكرين».

واستطرد: «تكريم الرئيس السيسي اليوم صفعة إضافية على الصفعات لمن حاولوا أن يتصيدوا أخطاء للجهاز الفني، واللي شككوا في قدرته على تولي الجهاز الفني للمنتخب».