أستاذ اقتصاد: تحويلات المصريين بالخارج تتفوق على إيرادات السياحة وقناة السويس

قال أستاذ الاقتصاد الدولي د. كريم العمدة: إن روافد النقد الاجنبي للدولة المصرية من تحويلات المصريين بالخارج يمكن أن تتفوق من حيث القيمة على ايرادات السياحة إيرادات قناة السويس، كما كانت وقت الازمات الاقتصادية عنصرا حاسما وفي بعض السنوات كانت السبب في إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأضاف د. كريم العمدة خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية: أن تحويلات المصر بالخارج أصبحت كل عام تكسر الرقم القياسي للعام الدى يسبقها، منوها ان مصر كانت تمر بازمة اقتصادية صعبة عامي 2023 و2022 ومع توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في مارس 2024، رأينا تحسنا كبيرا فى تحويلات المصرين في الخارج نتيجه اتجاههم للقنوات الرسمية والبنوك وبالتالي انعكست التدفقات المصرية التى تأتى من تحويلات العاملين في الخارج على زيادة الاحتياط النقدي وتحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأِشار أستاذ الاقتصاد الدولي الى أن أسباب زيادة تحويلات المصريين فى الخارج كان نتيجة ان جزءا كبيرا من الأموال كان يوجه لذويهم فى مصر وجزء آخر يكون لشراء عقارات لهم داخل مصر او لعمل ودائع دولارية.

وأرجع د. كريم العمدة الزيادة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من مارس إلى يونيو، إلى أن نحو 50% من المصريين العاملين بالخارج يقيمون في دول الخليج، موضحًا أن الحرب والتوترات التي شهدتها المنطقة ربما دفعت بعضهم إلى تحويل مدخراتهم إلى مصر، نتيجة حالة القلق وعدم الاستقرار، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي ساهمت في الزيادة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعلى وجه التحديد في الفترة من مارس إلى يونيو.