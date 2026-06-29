تامر عبد الحميد : ثورة 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ كواحدة من أعظم الملاحم الوطنية، التي تجلت فيها الإرادة الحرة للشعب المصري، بعدما خرج الملايين في مشهد استثنائي أبهر العالم للدفاع عن هويتهم الوطنية، وإنقاذ مؤسسات الدولة من محاولات الاختطاف والتفكيك.



وقال "عبد الحميد"، في تصريحات له اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، إن 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية عابرة، بل كانت معركة وعي وقراراً حاسماً اتخذته أمة بأكملها لاستعادة مسارها الصحيح، مؤكداً أن التلاحم التاريخي والاصطفاف الوطني بين الشعب المخلص ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، كان الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات التي هددت الأمن القومي المصري.

صانت الهوية المصرية في لحظة فارقة



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر اليوم من استقرار سياسي وأمني، والانطلاق نحو "الجمهورية الجديدة" من خلال مشروعات تنموية وقومية غير مسبوقة في مختلف القطاعات والمحافظات، هو الثمرة الحقيقية والمباشرة لخيارات الشعب في تلك الثورة المباركة، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار النائب تامر عبد الحميد إلى أن استحضار ذكرى 30 يونيو يعد بمثابة قوة دفع متجددة لتجديد العهد على مواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على مكتسبات الوطن، لافتاً إلى أن أهم دروس الثورة هي أن قوة مصر تكمن في وحدة صفها وتماسك جبهتها الداخلية، وهو السلاح الأقوى لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والازدهار.