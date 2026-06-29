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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل : ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية أذهلت العالم وصححت مسار الوطن

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل محفورة في ذاكرة الوطن كواحدة من أعظم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أنها لم تكن مجرد انتفاضة ضد حكم إقصائي، بل كانت طوق النجاة الذي أنقذ الهوية المصرية واستعاد الدولة من نفق مظلم كان يهدد أمنها واستقرارها.

​وأضاف "محمود"، في بيان، أن خروج الملايين من أبناء الشعب المصري إلى الميادين في هذا اليوم التاريخي جسّد وعي عبقري وروحًا وطنية فريدة، حيث تلاحم الشعب مع قواته المسلحة الباسلة وصاغا معًا ملحمة وطنية خالدة أذهلت العالم وأثبتت أن إرادة المصريين لا يمكن كسرها أو تزييفها.

 ثورة 30 يونيو طوق النجاة الذي أنقذ الهوية المصرية

​ وأوضح أن ثورة 30 يونيو صححت المسار وأعادت مصر كدولة رائدة وقوية، مشيرًا إلى أن وقوف القوات المسلحة والانحياز التام والمطلق للإرادة الشعبية كان صمام الأمان لحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة التحول الحقيقية واللبنة الأولى في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة، موضحًا أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات، بدءًا من شبكات الطرق العملاقة، وتطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وصولاً إلى استعادة مصر لمكانتها السياسية والدبلوماسية المرموقة عالميًا، هو الثمرة الحقيقية لثورة 30 يونيو والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

​ووجه تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار هذا الوطن، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة يتطلب من الجميع مواصلة العمل والإنتاج والالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

حزب الجيل ثورة 30 يونيو مسار الوطن

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