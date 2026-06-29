لحظة تاريخية فاصل.. الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

قدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدة أنها تمثل لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، وجسدت وعي الشعب المصري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تتوجه بتحية إعزاز وتقدير للشعب المصري، الذي عبر بإرادة حرة عن تمسكه بالحفاظ على الدولة المصرية وهويتها ومؤسساتها الوطنية، وتطلعه إلى مستقبل مستقر وآمن يسوده التعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن مصالح الوطن، والعمل على تحقيق أهدافه في مجالات التنمية والأمن والسلام، ومواصلة أداء رسالتها الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص، بما يسهم في تعزيز دور مصر إقليميًا ودوليًا، وبما يليق بمكانتها الريادية.