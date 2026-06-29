مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب مركز شبابي شمال ألمانيا

لقبخمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مركز شبابي بمدينة ستاده بولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، بالقرب من مدينة هامبورغ، وفق ما أعلنته الشرطة الألمانية.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن أحدهما يُشتبه في تنفيذه إطلاق النار، بينما لا يزال دور المشتبه به الثاني قيد التحقيق.

وأكدت أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين فارين.

وأضافت أن جميع القتلى من البالغين، فيما لم تُحدد بعد الحصيلة النهائية للمصابين، وسط استمرار عمليات التأمين والتحقيق في موقع الحادث.

وأشارت السلطات إلى أن ملابسات إطلاق النار ودوافعه لا تزال غير معروفة، كما لم تُعلن أي معلومات بشأن هوية الضحايا أو طبيعة العلاقة بينهم وبين المشتبه بهم.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا واسعًا في محيط شارع دانكر شتراسه، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة والاعتماد على المعلومات الرسمية فقط، محذرة من تداول الشائعات، بينما تتواصل التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.