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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوريتش مدرباً لمونزا بعد صعوده للدوري الإيطالي

يوريتش مدرباً لمونزا بعد صعوده للدوري الإيطالي
يوريتش مدرباً لمونزا بعد صعوده للدوري الإيطالي
أ ش أ

أعلن نادي مونزا الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي تعيين الكرواتي إيفان يوريتش مدربًا جديدًا للفريق اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وسيتولى يوريتش مسؤولية تدريب مونزا خلفًا لباولو بيانكو الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.
وقال النادي في بيان رسمي، اليوم/الاثنين/،:"يتمتع يوريتش، المدرب صاحب الكاريزما الكبيرة والخبرة الواسعة، بالقدرة على بثّ الحماس وأسلوب لعب هجومي وجريء في الفرق التي دربّها، وهو الآن مُستعد لمغامرة جديدة ومثيرة في الدوري الإيطالي مع مونزا".
وسبق ليوريتش البالغ من العمر 50 عامًا أن عمل في أندية إنتر ميلان وباليرمو وجنوى وبدأ مسيرته التدريبية مع مانتوفا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (سيري سي) في موسم 2014-2015.
وفي الموسم التالي، قاد يوريتش نادي كروتوني في أول تجربة له على رأس الجهاز الفني في دوري الدرجة الثانية الإيطالي (سيري بي)، إلى صعود تاريخي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيري أ).
وفي صيف 2016، عاد إلى جنوى وبدأ مسيرته التدريبية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيري أ)، حيث نجح في ضمان بقاء الفريق في نهاية الموسم.
وفي عام 2019، عُيّن يوريتش مدربًا لهيلاس فيرونا وكانت تجربته مع الفريق الأصفر والأزرق رائعة، حيث حقق المركزين التاسع والعاشر في الدوري الإيطالي، مُظهِرًا أسلوب لعبٍ مُبهرًا ومُمتعًا أسعد الجماهير.
وفي صيف 2021، انتقل لتدريب تورينو لمدة 3 مواسم وفي موسم 2024-25 خاض تجربة قصيرة مع روما، بعدها انتقل لإنجلترا لتدريب ساوثهامبتون قبل أن يعود إلى إيطاليا لتدريب أتالانتا.

نادي مونزا الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي الكرواتي إيفان يوريتش مدربًا جديدًا للفريق باولو بيانكو المدرب صاحب الكاريزما الكبيرة والخبرة الواسعة

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