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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ 9 أطفال من مأساة في سيارة حضانة بسوهاج | شاهد تصرّف السائق المعجزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت رحلة عودة عادية من إحدى الحضانات بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، إلى لحظات من الرعب، بعدما اشتعلت سيارة كانت تقل تسعة أطفال في طريقهم إلى منازلهم، إلا أن سرعة بديهة السائق حالت دون وقوع كارثة، بعدما نجح في إخلاء جميع الأطفال خلال ثوانٍ قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى كامل السيارة.

وشهد شارع السلخانة بالناحية الشرقية بمدينة البلينا حالة من الاستنفار، عقب اندلاع شرارة مفاجئة في دائرة الكهرباء الخاصة بسيارة سعة 7 ركاب، كانت تقل الأطفال عقب انتهاء يومهم الدراسي بالحضانة، الأمر الذي دفع السائق إلى التوقف الفوري وإنزال الأطفال إلى مكان آمن، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة شرارة بدائرة الكهرباء الخاصة بالسيارة المملوكة للسائق عامر ع م ع، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو حالات اختناق بين الأطفال، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالسيارة.

وضمت قائمة الأطفال الذين نجوا من الحادث كل من:" عمر م ح، ومريم إ ف، وسندس إ ف، وسيف ع ف، ومليكة م ع، وريتال ص ع ح، وآدم ع م، وأحمد ح م، وصابر ع ص"، وجميعهم من قريتي الساحل قبلي والساحل بحري بمركز البلينا.

وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بدأت فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى حدوث الشرارة الكهربائية.

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