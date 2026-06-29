تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

يعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية إقبالًا عليه خلال أشهر الحر، لما يتميز به من مذاق منعش ومحتوى مرتفع من الماء يساعد على ترطيب الجسم.

لكن كثيرًا من الأشخاص يلاحظون تغير طعمه أو فقدانه لعصارته بعد يوم أو يومين من شرائه، ويرجع ذلك غالبًا إلى اتباع طرق حفظ غير صحيحة.

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟

وتؤكد خبيرة التغذية سكينة جمال من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن حفظ البطيخ بالطريقة المناسبة لا يحافظ فقط على نكهته، بل يقلل أيضًا من فرص نمو البكتيريا ويحافظ على قيمته الغذائية لأطول فترة ممكنة.

هل يختلف حفظ البطيخ الكامل عن المقطع؟

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟

إذا كان البطيخ كاملًا ولم يتم تقطيعه، فمن الأفضل حفظه في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويمكن أن يبقى صالحًا لعدة أيام دون الحاجة إلى وضعه في الثلاجة، خاصة إذا كانت درجة حرارة المكان معتدلة.

أما بعد تقطيعه، فيجب حفظه داخل الثلاجة مباشرة، لأن تعرض اللب للهواء يزيد من فرص نمو البكتيريا ويؤدي إلى فقدان جزء من نكهته ورطوبته.

أفضل طريقة لحفظ البطيخ المقطع

وينصح الخبراء بوضع قطع البطيخ في علبة زجاجية أو بلاستيكية محكمة الغلق، أو تغطية النصف المتبقي بغلاف مخصص لحفظ الطعام، لمنع تعرضه للهواء وامتصاص روائح الأطعمة الأخرى داخل الثلاجة.

ويفضل إزالة البذور الكبيرة إن أمكن، لأن بقاءها لفترات طويلة قد يؤثر في قوام بعض الأجزاء مع مرور الوقت.

لا تتركه خارج الثلاجة

من الأخطاء الشائعة ترك البطيخ المقطع على طاولة الطعام لساعات طويلة، خاصة في الصيف، إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تكاثر البكتيريا بسرعة، ما قد يجعله غير آمن للاستهلاك.

ويفضل إعادة البطيخ إلى الثلاجة خلال ساعتين كحد أقصى من تقطيعه، أو خلال ساعة واحدة فقط إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا.

لا تقطعه إلا عند الحاجة

إذا كنت لا تنوي تناول البطيخ بالكامل، فمن الأفضل عدم تقطيعه دفعة واحدة، لأن الثمرة الكاملة تحتفظ بعصارتها وجودتها لفترة أطول مقارنة بالقطع الصغيرة المعرضة للهواء.

هل يمكن تجميد البطيخ؟

يمكن تجميد مكعبات البطيخ داخل أكياس أو علب مخصصة للتجميد، لكنها قد تفقد جزءًا من قوامها بعد إذابتها، لذلك يفضل استخدامها لاحقًا في تحضير العصائر والسموذي أو المثلجات المنزلية بدلًا من تناولها كفاكهة طازجة.

علامات تدل على فساد البطيخ

هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن البطيخ لم يعد صالحًا للأكل، ومنها:

ظهور رائحة حامضة أو غير طبيعية.

تغير اللون إلى درجات باهتة أو داكنة.

خروج سوائل بكميات كبيرة.

تحول القوام إلى طري أو لزج.

ظهور بقع عفن على السطح.

وفي حال ظهور أي من هذه العلامات، ينصح بالتخلص منه وعدم تناوله.

فوائد البطيخ الصحية

يتميز البطيخ باحتوائه على أكثر من 90% من الماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل في الصيف. كما يحتوي على فيتاميني A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، ويدعم صحة القلب والجلد عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.