قرار يهم أصحاب المخابز.. تأجيل تطبيق الخصم المباشر على المخابز لـ 1 أغسطس

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأجيل تطبيق نظام الخصم المباشر على المخابز البلدية المدعمة بجميع محافظات الجمهورية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في أول يوليو.

تأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر

ويأتي القرار في إطار منح المخابز والجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تنفيذها بكفاءة ودون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

ويستهدف نظام الخصم المباشر تطوير آليات محاسبة المخابز، وتبسيط الإجراءات المالية، وتعزيز كفاءة منظومة الخبز المدعم، بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق المزيد من الشفافية في إدارة الدعم.

الأسئلة الشائعة حول منظومة الخصم المباشر

هل سيرتفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق المنظومة؟

لا، أكدت وزارة التموين أن سعر الرغيف وعدد الأرغفة المخصصة على البطاقة لن يتغيرا.

متى يبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية؟

أول أغسطس 2025، بعد نجاح التجربة التجريبية في محافظة بورسعيد.

من يستفيد من منظومة الخصم المباشر؟

تستفيد منها المخابز والمطاحن عبر تسريع التسويات المالية وتقليل التعقيدات الإدارية، فيما يستفيد المواطن بصورة غير مباشرة من خلال انتظام إمدادات الخبز المدعم.

ما الفرق بين منظومة الخصم المباشر والنظام القديم؟

تستبدل المنظومة الجديدة الإجراءات الورقية والإدارية التقليدية بمنظومة إلكترونية أسرع وأكثر شفافية في تسوية المعاملات المالية.