حاولوا إقتحام منزل مواطن.. القبض على 4 أشخاص إنتحلوا صفة رجال شرطة بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من عدة أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة وإقتحام مسكن شقيقه بتحريض من أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بتضرره من (أحد الأشخاص وآخرين) لحضورهم لمنزله مستقلين سيارة "ميكروباص" وإنتحالهم صفة رجال شرطة والطرق على باب مسكنه محاولين الدخول لوجود خلافات مالية بينه وبين أحدهم.



أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وضُبط بحوزتهم الميكروباص المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات مالية بين أحدهم والمُبلغ نظير فض شراكة أحد المحال التجارية بينهما، ونفوا إنتحالهم لصفة رجال شرطة.



تم التحفظ على الميكروباص ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.

