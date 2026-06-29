القبض على صانعة محتوى أجنبية نشرت فيديوهات خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الإجتماعى.

رصد قطاع الأمن العام قيام صانعة محتوى "تحمل جنسية إحدى الدول"بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى خلال تواجدها بالبلاد تتضمن قيامها بأفعال خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المذكورة "تحمل جنسية إحدى الدول" وتبين تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وأمكن ضبطها وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.